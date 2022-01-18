Москва, , 03:33 — REGNUM В середине декабря 2021 года Россия направила США и командованию Североатлантического альянса письменные предложения, выполнение которых могло бы гарантировать безопасность РФ. Однако двухдневные переговоры с представителями Соединённых Штатов оказались безрезультатными.

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» Kremlin.ru

После встречи с дипломатами из Вашингтона, российские предложения обсуждал Совет Россия-НАТО, а после состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как и следовало ожидать, и в Брюсселе, и в Вене только повторялось американское мнение по данной проблематике. Это неудивительно, так как роль режиссёра, сценариста и постановщика в «театре коллективного Запада» принадлежит именно Белому дому, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Сейчас МИД РФ ожидает письменного подтверждения отказа партнёров обсуждать ключевые моменты предложений, но уже ясно, что Запад отказывается идти навстречу Москве и предоставлять гарантии безопасности и нерасширения НАТО на восток. А значит можно начинать реализацию плана «Б», очевидно, что его уже отработали военные, внешнеполитические ведомства России и экономический блок правительства, считают авторы публикации.

Даже не прибегая к военно-техническому или военному ответу, Кремль может применить стратегию непрямых действий, которая приведёт к появлению массы проблем у коллективного Запада. Например, Россия перестанет препятствовать сирийским военным, и те начнут применять дальнее ПВО по израильской авиации.

Или Москва воспользуется правом вето и не позволит накладывать санкции по линии СБ ООН на Иран, если тот откажется выполнять обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжит разработку ядерного вооружения. Если Россия откажется использовать свой политический, дипломатический, экономический и военный ресурс для поддержки интересов Запада, там понесут огромные издержки.

Также нельзя забывать тот факт, что на вполне законных основаниях у побережья США может быть размещена корабельная группировка ВМФ РФ с крылатыми ракетами «Циркон», напомнили в Институте РУССТРАТ. Если на Россию будет оказано силовое воздействие, Белому дому стоит помнить, что время полёта российских ракет до военных или политических центров управления на континентальной территории Соединённых Штатов составит всего пять минут.