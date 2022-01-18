Улан-Батор, , 03:32 — REGNUM На территории Монголии в регионе Говь-Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает монгольский институт астрономии и геофизики.

Николай Рерих. Монголия. Поход Чингиз-хана. 1937

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 46 километрах к северо-востоку от сума Алтай. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители региона, однако пока сообщений о причиненном землетрясением ущербе не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-востоке Индии. Его очаг находился в 89 километрах от города Ши Йоми на глубине 10 километров. Пострадавших не было.