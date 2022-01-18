Нью-Дели, 18 января, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи в северо-восточной части Индии. Об этом 17 января сообщает геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Подземные толчки были зафиксированы в 01:59 мск на территории штата Аруначал-Прадеш. Ближайший населённый пункт, город Ши Йоми (проживает около 13 тыс. человек), находился в 89 км от эпицентра.

Землетрясение произошло в горной местности, Очаг располагался на глубине 10 км. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,6, которое произошло на границе Монголии и Китая.