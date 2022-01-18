Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Пользователи из США и Канады 17 января зафиксировали неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix. Это следует из данных сайта Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

Netflix Matthew Keys

Пик жалоб на работу сервиса пришёлся на 02:06 мск 18 января, после чего их число значительно понизилось.

Больше всего обращений было вызвано проблемами в работе сайта — 60%. У 26% пользователей возникли трудности при просмотре видео, у 14% — при использовании приложения.

Некоторый рост жалоб на работу Netflix также был зафиксирован в ряде европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи в России и ряде других стран пожаловались на сбои в работе Youtube и сервисах Google.

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