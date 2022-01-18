Тбилиси, 18 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Грузии оказалось в центре очередного скандала, сообщает 17 января грузинский телеканал «TV Пирвели». Оказывается, грузинское оборонное ведомство выложило все сведения о закупке противотанковых систем у США на официальном сайте государственного агентства по закупкам.

U.S. Marine Corps Противотанковый ракетный комплекс

В то время, как «Россия ведет информационную войну против США и НАТО», сообщает телеканал, правительство Грузии публикует на сайте агентства по закупкам данные о том, на чьи деньги и в каком количестве Грузия закупает оружие у США. Тысячи людей, включая российские компании, зарегистрированные в Грузии, могут видеть эту информацию.

Документ был опубликован министерством обороны 14 января 2022 года. В нём подробно написано, когда и какие решения принимало правительство, с каких счетов и в каких количествах оно переводило деньги на закупку противотанковых ракет.

В письме содержатся такие подробности, которые по всей логике должны быть засекречены. В нём, в частности, сообщается, что Грузия покупает это американское оружие не за счёт средств своего бюджета, а за счёт выделенной США денег на военную помощь.