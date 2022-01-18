Москва, , 03:15 — REGNUM Компания «Яндекс» снова стала фигурантом судебного разбирательства в сфере защиты деловой репутации. Стоматологическая клиника из Москвы, получив негативный отзыв в сервисе «Яндекс.Карты», обратилась в суд с требованием «признать сведения не соответствующими действительности» и «порочащими деловую репутацию заявителя». Заседание по делу, в котором ООО «Яндекс» выступает третьим лицом, назначено на 9 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

ООО «Дентекс» обратилось в арбитраж Москвы 10 января 2022 года. Дело принято судьей Поповой.

Стоит отметить, что в ряде схожих дел «Яндекс» пытались и пытаются привлечь в качестве ответчика или соответчика. Такое дело, к примеру, рассмотрит 20 января 2022 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти. В этом случае IT-компания является ответчиком, а ООО «Центр Доктора Лазарева» — истцом. Последний требует признать анонимный отзыв пользователя, размещенный в сервисах «Яндекса», не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию.

Напомним, в России к компаниям из дивизиона «Яндекса» довольно много претензий как от потребителей, так и от надзорных органов. За 2021 год ООО «Яндекс» трудовая инспекция Москвы проверяла 26 раз и львиная доля проверок была по жалобам работников. Помимо этого, ранее ФАС РФ обнаружило со стороны ООО злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска».

Бенефициаром «Яндекса» называют российского миллиардера с мальтийским паспортом Аркадия Воложа. Активами в РФ он владеет через нидерландские офшоры, которым принадлежат юрлица в России.

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