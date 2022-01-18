Тюмень, , 03:11 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году на свет появились 354 ребёнка при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Младенец Claire51700

В Тюменской области ЭКО делают бесплатно с 2006 года в рамках национального проекта «Демография». На старте программы по бесплатному ЭКО её участниками стали 300 тюменских семей, в 2017 году было проведено 800 процедур ЭКО по полису обязательного медицинского страхования, а за 2021 год выполнено уже 1418 процедур.

Отмечается, что с 2018 года в тариф ОМС включены расходы на криоконсервацию эмбрионов при проведении ЭКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Демография» за 11 месяцев 2021 года с помощью ЭКО на свет появились 425 малышей.

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