Лима, , 03:09 — REGNUM Решение о закрытии портов и приостановке рыбной ловли на небольших судах приняли власти Перу из-за извержения вулкана возле островного государства Тонга в южной части Тихого океана. Об этом 17 января сообщил на своем сайте перуанский Национальный институт гражданской обороны.

Рыбацкие лодки (сс) FonthipWard

Такой шаг связан с угрозой, возникающей из-за аномального волнения моря. Закрытие коснется 80 портов. В учреждении посоветовали рыбакам отказаться от промысла и разместить небольшие суда на суше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Andida распространило информацию о том, что из-за сильного волнения, которое было вызвано извержением вулкана в Тонге, произошел разлив сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в перуанском городе Ла Памилья.

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