Рустави, Грузия, 18 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария объявила, что в ближайшее время общественности станет известно состояние здоровья Михаила Саакашвили, сообщает 17 января грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ломджария сказала, что медицинский консилиум, созванный по инициативе омбудсмена, изучил состояние здоровья Саакашвили и оказанные ему несколько дней назад медицинские услуги. Как она сообщила журналистам, в докладе будет дана оценка не только состоянию здоровья экс-президента, но и соблюдению его гражданских прав.

Напомним, что 30 декабря Михаил Саакашвили был переведён из военного госпиталя в тюрьму № 12 города Рустави.