Сана, 18 января, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Число жертв ударов аравийской коалиции по столице Йемена Сане возросло до 23, в их числе женщины и дети. Об этом 18 января сообщает телеканал «Аль-Маядин».

fahd sadi Воздушные бомбардировки Саны

По его данным, полностью погибли несколько семей. Сколько людей осталось под завалами в настоящее время неизвестно. Возобновившиеся авиаудары затрудняют спасательную операцию и проезд в пострадавший район машин скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами авиаударов аравийской коалиции по столице Йемена Сане вечером 17 января стали не менее девяти человек. Пять жилых домов оказались полностью разрушены, десятки соседних зданий получили повреждения.

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