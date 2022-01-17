Мехико, 18 января, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Журналиста, репортёра полицейской хроники Маргарито Мартинес Эскивель, застрелили на пороге его дома в мексиканском городе Тихуана. Об этом 18 января сообщает издание Cadena Noticias, с которым сотрудничал погибший.

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Мартинес как автор и как фотограф сотрудничал с несколькими мексиканскими и международными изданиями, его специализацией была тема региональной преступности. В настоящее время полиция начала расследование причин и обстоятельств убийства журналиста, но официальной позиции по данному инциденту у полиции нет.

Стоит отметить, что за год в Мексике были убиты семь работников СМИ, это самый высокий показатель среди стран мира.