Копенгаген, , 02:56 — REGNUM За последние сутки в Дании зарегистрировали еще 28 780 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для страны. Об этом 17 января сообщил на своем сайте Государственный институт сыворотки королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что при этом были госпитализированы 68 человек, а общее число фактов инфицирования достигло 1 159 986. Кроме того, с начала пандемии в Дании от COVID-19 умерли по меньшей мере 3505 человек. За 24 часа количество таких летальных исходов увеличилось на 11.

В институте прогнозируют, что к концу января в королевстве будут фиксировать от 25 до 55 тысяч новых носителей коронавируса за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в мире числе новых случаев заражения SARS-CoV-2 выросло до 326 279 424.

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