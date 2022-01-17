Копенгаген, 18 января, 2022, 02:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Дании зарегистрировали еще 28 780 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для страны. Об этом 17 января сообщил на своем сайте Государственный институт сыворотки королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что при этом были госпитализированы 68 человек, а общее число фактов инфицирования достигло 1 159 986. Кроме того, с начала пандемии в Дании от COVID-19 умерли по меньшей мере 3505 человек. За 24 часа количество таких летальных исходов увеличилось на 11.

В институте прогнозируют, что к концу января в королевстве будут фиксировать от 25 до 55 тысяч новых носителей коронавируса за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в мире числе новых случаев заражения SARS-CoV-2 выросло до 326 279 424.