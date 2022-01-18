Тюмень, , 02:53 — REGNUM Учёные Тюменского государственного университета предложили перерабатывать птичий помёт в биоуголь. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Птицефабрика

Помёт с птицефабрик чаще всего вывозится на поля, тогда как его можно перерабатывать в биоуголь, утверждают тюменские учёные.

«В таком биоугле много минеральных веществ, что делает его наиболее привлекательным для растениеводства. Побочный продукт получения биоугля — газ, можно утилизировать в энергетических целях: для выработки тепла или электричества», — сообщила старший научный сотрудник лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Роман Табакаев.

Он также отметил, что уже ведутся переговоры с потенциальным инвестором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупные птицефабрики Тюменской области со своими большими объёмами производства попали в помётный тупик. Особенно острой была проблема незаконного складирования куриного помёта на плодородные почвы птицефабрикой «Боровская», которая сейчас закрыта из-за последствий вспышки птичьего гриппа.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменская птицефабрика несколько лет отравляет плодородные земли