Монреаль, Канада, , 02:44 — REGNUM В трёх крупных ДТП, произошедших из-за сильнейшего снегопада в районе Монреаля (провинция Квебек, Канада), пострадали 12 человек. Об этом 17 января сообщает телеканал CTV.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

В ДТП на скоростных трассах в Монреале и его ближайших пригородах, по данным полиции, попали более 70 автомобилей. При этом в самом крупном из них оказалось задействовано около 40 машин.

Напомним, канадские провинции Квебек и Онтарио 17 января накрыл сильнейший снегопад, который, по прогнозам метеорологов, продолжится и 18 января. Он также привёл к отмене в аэропортах пострадавших провинций сотен авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в США отменены тысячи авиарейсов, а более 100 домохозяйств и компаний остались без электричества из-за снежной бури на Восточном побережье, в Новой Англии и Канаде.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи авиарейсов вновь отменены в США из-за снежной бури