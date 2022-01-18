Оттава, , 02:41 — REGNUM Отряд сил специального назначения министерства обороны Канады направлен на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе, 17 января передал телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

Флаг Канады Alex Indigo

По информации журналистов, канадские военные должны помочь разработке плана по эвакуации из страны своих дипломатов в случае обострения обстановки. Военнослужащие С 2015 года на Украине находятся около 200 военнослужащих армии Канады, которые проводят обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября издание Mirror распространило информацию о том, что 600 бойцов спецназа вооруженных сил Великобритания могут быть переброшены на Украину.

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