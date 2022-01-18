Оттава, 18 января 2022, 02:41 — REGNUM Отряд сил специального назначения министерства обороны Канады направлен на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе, 17 января передал телеканал Global News со ссылкой на свои источники.
По информации журналистов, канадские военные должны помочь разработке плана по эвакуации из страны своих дипломатов в случае обострения обстановки. Военнослужащие С 2015 года на Украине находятся около 200 военнослужащих армии Канады, которые проводят обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября издание Mirror распространило информацию о том, что 600 бойцов спецназа вооруженных сил Великобритания могут быть переброшены на Украину.
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