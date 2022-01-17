Оттава, 18 января, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Отряд сил специального назначения министерства обороны Канады направлен на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе, 17 января передал телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

Alex Indigo Флаг Канады

По информации журналистов, канадские военные должны помочь разработке плана по эвакуации из страны своих дипломатов в случае обострения обстановки. С 2015 года на Украине находятся около 200 военнослужащих армии Канады, которые проводят обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября издание Mirror распространило информацию о том, что 600 бойцов спецназа вооруженных сил Великобритании могут быть переброшены на Украину.