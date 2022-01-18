Тунис, , 02:35 — REGNUM Тунис выступил с решительным осуждением атак йеменских хуситов на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которых погибли не менее трех человек. Об этом сообщает пресс-служба тунисского МИД.

Йемен Rod Waddington

«Тунис решительно осуждает атаки по гражданским объектам в столице ОАЭ Абу-Даби, вызвавшие материальный ущерб и людские потери», — говорится в сообщении тунисского внешнеполитического ведомства.

Также МИД страны выразил солидарность с властями ОАЭ и осудил любые посягательства на суверенитет эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по ряду объектов, включая нефтяные, в столице ОАЭ Абу-Даби. В результате атаки погибли три человека.

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