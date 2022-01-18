Дамаск, , 02:25 — REGNUM В общей сложности 60 бензовозов с нефтью из сирийской провинции Хасеке были вывезены в Ирак американскими военными, 17 января сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Сирия samer daboul

Переброска цистерн осуществлялась через пропускной пункт «Эль-Валид». Колонну бензовозов сопровождали шесть бронированных машин. Журналисты подчеркивают, что речь идет о незаконно добытом сырье. Также отмечается, что вместе с цистернами армия США вывезла из Сирии на свою базу в Ираке десятки единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Сирию из Ирака прибыл конвой американских войск с партией военных грузов. В составе колонны двигалось более 34 грузовых автомобилей.

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