Абу-Даби, 18 января, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Глава МИД Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время прошедшего 17 января телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном попросил вновь внести движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций. Об этом со ссылкой на источник в ОАЭ сообщает портал Axios.

Демонстрация Хуситов. Йемен

источник Axios «Обсуждалась идея повторного внесения хуситов в связи с их текущими действиями… Последняя атака на гражданские объекты в Абу-Даби и захват хуситами судна, шедшего под флагом ОАЭ, явно подпадают под эту категорию».

Напомним, США исключили движение «Ансар Аллах» из своего списка террористических организаций в феврале 2021 года «исключительно из гуманитарных соображений». Затянувшийся конфликт, резко обострившийся после вторжения в Йемен в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией, привёл к крупнейшему в мире гуманитарному кризису, от которого пострадали порядка 80% населения Йемена — более 24 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД ОАЭ назвал нападение на Абу-Даби йеменских хуситов «гнусным преступлением».