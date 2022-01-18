Москва, , 02:16 — REGNUM Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается на второй неделе текущего года среди всех возрастных групп. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Грипп Ponchikov.net

На территории России в период с 10.01.2022 по 16.01.2022, по сравнению с предыдущими двумя неделями наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди всех возрастных групп.

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 46 регионах страны. Отмечается, что в рамках подготовки к эпидемии в России прошли вакцинацию от гриппа более 68,5 миллиона человек, что составляет 46,9% от общей численности населения страны.

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