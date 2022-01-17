Берн, 18 января, 2022, 02:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 2 669 054 случая заражения коронавирусом было выявлено в мире за последние сутки, а с начала пандемии число подобных фактов достигло 326 279 424. Об этом 17 января сообщила на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, за весь период наблюдений было зафиксировано 5 536 609 умерших от COVID-19. За истекшие 24 часа в мире подтверждено 6916 летальных исходов от осложнений при указанном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Индии зарегистрировали 258 089 новых носителей SARS-CoV-2. Схожая ситуация в стране наблюдается пятый день подряд.

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