Гавана, 18 января, 2022, 02:02 — ИА Регнум. На Кубе общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

12019 Куба

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

В частности, за минувшие сутки в стране выявили 3306 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на кубинской территории достигло 1 002 499. От осложнений COVID-19 на Кубе скончался 8341 пациент.

В настоящее время в стране числится 17 443 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что наиболее стремительный рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в провинции Ольгин на востоке Кубы — там за сутки выявили 419 носителей коронавируса. При этом к 18 января на Кубе уже более 87% жителей прошли полный курс вакцинации против COVID-19.