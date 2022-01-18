Сана, , 01:53 — REGNUM Жертвами авиаударов аравийской коалиции по столице Йемена Сане вечером 17 января стали не менее девяти человек. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

Сана после воздушного налета. Йемен Almigdad Mojalli

По его данным, истребители F-15 альянса атаковали расположенный на западе города жилой квартал Эль-Либи, удерживаемый хуситами из движения «Ансар Аллах». Пять жилых домов были полностью разрушены, десятки соседних зданий получили повреждения. Известно о девяти погибших, среди которых есть женщины. Сколько людей осталось под завалами в настоящее время неизвестно.

Отмечается, что возобновившиеся авиаудары привели к остановке спасательной операции. В пострадавший район также не могут проехать машины скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале в столице Йемена городе Сане воздушной операции, которая стала ответом на атаку по Объеденным Арабским Эмиратам (ОАЭ) со стороны йеменских мятежников-хуситов.

Читайте также: Израиль осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ

Читайте ранее в этом сюжете: Аравийская коалиция объявила о начале авиаударов по столице Йемена