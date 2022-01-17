Рабат, 18 января, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Атаку на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которую осуществили йеменских мятежники-хуситы (движение «Ансар Алла»), осуждают власти и народ Марокко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 января на сайте марокканского министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

Кроме того, в документе подчеркивается, что правительство королевства выражает «полную солидарность» с ОАЭ в защите территорий государства и безопасности граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января осуждением нападения на объекты в ОАЭ выступил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Речь идет об атаке на постройки в районе аэропорта Абу-Даби (столица ОАЭ) и на склады с горючим, принадлежащие Национальной нефтяной компании страны.