Лондон, 18 января, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал не надеяться на отправку британских войск на Украину в случае якобы конфликта Киева с Москвой. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы бы давали ложную надежду, говоря, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками», — заявил он.

Уоллес добавил, что Лондон предпочитает работать по дипломатическим каналам и вводить санкции для оказания давления на Россию. При этом он подтвердил намерения Великобритании бороться за суверенитет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал поставить противотанковые системы для Украины. Также Лондон направит в украинские войска своих инструкторов.