Пхеньян, 18 января, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Испытательный пуск тактических управляемых ракет провела Северная Корея. Об этом 18 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Defense.gov Траектория ракеты

В заявлении ЦТАК сказано, что КНДР 17 января провела успешный запуск двух тактических управляемых ракет. Они были запущены в западной части Северной Кореи и точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море.

Напомним, пуск двух баллистических ракет был произведён КНДР 17 января в сторону Японского моря. По данным объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты стартовали из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН призвали власти Северной Кореи сесть за стол переговоров. Отмечается, что такой частоты ракетных пусков у КНДР не было давно. С начала года это уже четвёртый пуск ракет.