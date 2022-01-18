Рамалла , , 01:23 — REGNUM По меньшей мере 20 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, 18 января сообщили в пресс-службе Палестинского общества Красного Полумесяца.

Западный берег реки Иордан Dennis Jarvis

Стычки произошли в районе Борка города Наблус, а также в районе города Бейта. Большинство пострадало из-за слезоточивого газа, который применили военнослужащие. В Армии обороны Израили утверждают, что войска вошли в город, чтобы подавить вспыхнувшие беспорядки и вывести израильского гражданина, который«случайно въехал» в Бейту.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января на Западном Берегу реки Иордан погибли двое палестинцев. Одного из них застрелили в ходе подавления беспорядков. Другой жертвой стал 80-летний житель деревни Джалджалия, которого, по утверждению минздрава Палестины, задержали и избили израильские военные.

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