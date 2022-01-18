Москва, , 01:21 — REGNUM Военный объект на территории Великобритании 18 января проверят российские инспекторы. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Рыжков «Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня».

Инспекторы будут обследовать военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы на объекте будет проведён брифинг, во время которого командование предоставит российским инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

По словам Рыжкова, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Предполагается, что инспекторы на месте проверят соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инспекторы провели осмотр авиабазы и воинских формирований в Дании.

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