Степанакерт, , 01:45 — REGNUM Российский миротворческий контингент в Карабахе не будет зависеть ни от мнения Азербайджана, ни от мнения Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

«Российские миротворцы пришли в Арцах если не навсегда, то очень надолго, и тут никто не будет спрашивать ни Баку, ни Ереван. Насколько мне известно, в договоре о вводе российского миротворческого контингента в Арцах есть ряд нюансов, которые позволят России не учитывать мнение Баку. В частности, это касается провокаций с какой-либо стороны, в случае которых миротворческий контингент может автоматически продлить свою миссию. Как вы знаете, провокации, в том числе против мирного населения Арцаха, со стороны Азербайджана носят систематический характер», — сказал Микаэл Бадалян.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.