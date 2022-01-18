Республика Острова Фиджи, , 00:51 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у островов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 26,792 градуса южной широты и 176,4634 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 37,38 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января у берегов южного мексиканского штата Оахака произошло землетрясение. Его очаг находился в 34 километрах от города Крусесита на глубине 43 километра. Информации о пострадавших не поступало.