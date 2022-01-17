Сана, 18 января, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале воздушной операции в столице Йемена городе Сане, которая стала ответом на атаку по Объеденным Арабским Эмиратам (ОАЭ) со стороны йеменских мятежников-хуситов (движение «Ансар Алла»). Об этом 17 января передал телеканал Sky News Arabia.

Centcom.mil Истребитель F-15

Так, два истребителя альянса F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для нападения по Абу-Даби. В коалиции также утверждают, что наносят авиаудары по местам пребывания «лидеров террористов». В альянсе призвали мирных жителей избегать военных лагерей и пунктов дислокации хуситов.

Телеканал «Аль-Масира», который контролируется руководством «Ансар Алла», объявил, что при атаке коалиции по Сане погибли по меньшей мере пять человек и пятеро пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января представитель хуситов генерал Яхья Сариа заявил, что «Ансар Аллах» использовало для атаки по Абу-Даби пять баллистических и крылатых ракет, а также беспилотные летательные аппараты.