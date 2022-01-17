Осло, 18 января, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Рассмотрение прошения об условно-досрочном освобождении (УДО) праворадикала Андерса Брейвика, совершившего теракт в 2011 году, начал окружной суд Норвегии. Об этом 17 января сообщает газета Verdens Gang.

thierry ehrmann Андерс Брейвик

Процесс будет проходить с 18 по 20 января в здании тюрьмы Шиен. В первый день будет выступать представитель прокуратуры, затем в суде ожидается выступление самого Брейвика, потом ему будут задавать вопросы представители обвинения и защиты.

Второй день отведён для допроса свидетелей и рассмотрения относящихся к делу документов, на третий день запланированы выступления защиты и обвинения. После их речей суд может предоставить слово Брейвику.

Прошение об УДО Брейвик подал осенью 2020 года, так как в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Представители прокуратуры Норвегии уже заявили, что никаких предпосылок для освобождения Брейвика нет.

Напомним, в июле 2022 года Брейвик привёл в действие мощное взрывное устройство в столице Норвегии, городе Осло. Жертвами взрыва стали восемь человек, ещё несколько сотен пострадали. В тот же день он устроил стрельбу на острове Утёйа, где собрались участники слёта молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Брейвик убил 69 и ранил 66 человек, в основном несовершеннолетних. Он был приговорён к 21 году тюремного заключения, этот срок может быть продлён, если власти решат, что осуждённый опасен для общества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что норвежский прокурор заявил о риске совершения Брейвиком нового преступления в случае его условно-досрочного освобождения.