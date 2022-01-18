18 января 2022 | Время чтения 4 мин

Предлагая России «продолжение дипломатии и взаимного диалога», Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу пытаются получить выигрыш по времени, чтобы создать себе более выгодные геополитические позиции и ухудшить стратегическое положение нашей страны.

Владимир Васильев, , 07:17 — REGNUM На сайте госдепартамента США 14 января 2022 года появилось сообщение пресс-секретаря этого ведомства Неда Прайса: «Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен поговорил сегодня с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога.

Виктор Говорков. Фразы и... базы. 1952

Соединённые Штаты и их союзники по НАТО едины на дипломатическом пути вперёд и призывают Россию предпринять немедленные действия для деэскалации её продолжающейся агрессии против Украины».

Как известно, Россия 15 декабря 2021 года направила США и руководству НАТО предложения по гарантиям безопасности в виде проектов Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов организации Североатлантического договора. Кроме того, 17 декабря 2021 данные документы были размещены в открытом доступе на сайте МИД РФ.

10 января предложения России были обсуждены в двустороннем формате РФ — США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО и 13 января — на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Общий итог данных переговоров для Москвы отрицательный.

Как США, так и НАТО отвергли основные положения российских предложений, а именно — отказ от расширения НАТО к границам России, свёртывание инфраструктуры данного блока и отход его к рубежам 1997 года. Что касается площадки ОБСЕ, то она не относится к месту, где могли бы быть приняты какие-либо решения. Однако «ОБСЕ потенциально может сыграть полезную роль, чтобы поддержать договоренности, если они будут достигнуты между Россией и США, Россией и НАТО», как отметил МИД РФ.

Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг (сс) U.S. Department of State

Вернёмся к сообщению о телефонном разговоре Блинкена и Столтенберга. Отбросим заезженную пластинку по поводу «продолжающейся агрессии против Украины». Поразмышляем над заявлением, что «Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога».

Возникает вопрос. Нужен ли России такой дипломатический диалог, если ключевые положения предложений по гарантиям безопасности и Соединёнными Штатами, и НАТО категорически отвергнуты?

Краткий ответ. Нет. Такой диалог России не нужен. Однако это совершенно не означает, что российская сторона полностью прервёт контакты по данной тематике. Как выразился посол России в США Анатолий Антонов, наша страна ожидает от США и НАТО «письменных ответов на проекты наших соглашений». И уже на основе ответных документов Москва примет решение о целесообразности дальнейшей совместной работы.

По сути, мы ждём письменных отказов и от Соединённых Штатов, и от Североатлантического альянса. Формализация данной процедуры — это хорошая практика. Мы вам письменные варианты предложений, вы нам письменные ответы на них. Как говорится, что написано пером, того не вырубишь топором.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чем же для России опасно продолжение дипломатического диалога с США и НАТО при том условии, что они отвергли наши ключевые предложения?

Очень хорошо на данную тему выразился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI 13 января 2022 года:

«Американцы хотят, хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения всё новых и новых территорий, приближаясь всё дальше и дальше к Москве. Извините, называю вещи своими именами. Нам отступать некуда, позади Москва. Понимаете, вот в чём проблема».

Как видно из этой цитаты, замглавы российского МИД за день предвосхитил предложение Блинкена и Столтенберга продолжить дипломатический диалог с Россией по гарантиям безопасности. Очевидно, что в данном случае речь идёт о переговорах на условиях и по повестке США и НАТО, обсуждении второстепенных вопросов, т.к. по принципиальным вопросам наша страна уже получила устные отказы в ходе встреч 10 и 12 января 2022 года.

Военные учения НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

Предлагая России «продолжение дипломатии и взаимного диалога», Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу пытаются получить выигрыш по времени, чтобы создать себе более выгодные геополитические позиции и ухудшить стратегическое положение нашей страны.

Таким образом, России нет смысла вестись на приманку в виде несодержательных переговоров с США и НАТО, в результате которых априори невозможно получить позитивный результат.