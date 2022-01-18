Ереван, , 01:43 — REGNUM Правительство Армении своей деятельностью уничтожает армянскую армию и обороноспособность армянского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.

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Напряженность на армяно-азербайджанской линии соприкосновения носит стратегический характер и является инструментом давления даже не на правительство Армении, а на её население. Также посредством лжи и обмана Азербайджан показывает своему населению превосходство азербайджанской армии, что не соответствует действительности, считает эксперт.

«Я постоянно бываю на наших позициях на линии соприкосновения и обладаю реальной информацией, которую не дает министерство обороны Армении. В частности, МО Армении располагает доказательством серьезнейших потерь, которые понесла азербайджанская армия 16 ноября в Сюнике, однако не публикует их. Почему? На мой взгляд, нынешнее армянское правительство действует не в угоду национальным интересам Армении, а в угоду интересам вражеских Азербайджана и Турции»,— отметил Бадалян.

Микаэл Бадалян Также со стороны правительства Армении идет планомерная операция по уничтожению армянской армии и деморализации армянского солдата. Это единственное объяснение тех предательских приказов, которые отдает человек занимающий пост премьер-министра Армении. В частности, приказ «не стрелять», долгое время не дававший возможности отвечать азербайджанским войскам, которые с 12 мая находятся на суверенной территории Армении в Варденисе и Сюнике. Или решение о переходе к контрактной армии и, как следствие, её значительное сокращение. При том, что правильным решением в сложившейся ситуации выглядит массовая милитаризация, правительство Армении действует с точностью до наоборот. Однако хотелось бы отметить, что данная операция не проходит успешно, наши бойцы на позициях стоят максимально уверенно. Российская сторона, безусловно, имеет механизмы решения проблемы, ведь вооружённые силы Азербайджана находятся на суверенной армянской территории, но этого, в первую очередь, должна хотеть армянская сторона, чего мы, к сожалению, не наблюдаем.

Напомним, что 11 января на армяно-азербайджанской границы произошли ожесточённые боестолкновения с применением артиллерии и БПЛА.