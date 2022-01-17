Эксперт: власти Армении предают и уничтожают свою армию
Ереван, 18 января, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Правительство Армении своей деятельностью уничтожает армянскую армию и обороноспособность армянского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.
Напряженность на армяно-азербайджанской линии соприкосновения носит стратегический характер и является инструментом давления даже не на правительство Армении, а на её население. Также посредством лжи и обмана Азербайджан показывает своему населению превосходство азербайджанской армии, что не соответствует действительности, считает эксперт.
«Я постоянно бываю на наших позициях на линии соприкосновения и обладаю реальной информацией, которую не дает министерство обороны Армении. В частности, МО Армении располагает доказательством серьезнейших потерь, которые понесла азербайджанская армия 16 ноября в Сюнике, однако не публикует их. Почему? На мой взгляд, нынешнее армянское правительство действует не в угоду национальным интересам Армении, а в угоду интересам вражеских Азербайджана и Турции»,— отметил Бадалян.
Напомним, что 11 января на армяно-азербайджанской границы произошли ожесточённые боестолкновения с применением артиллерии и БПЛА.