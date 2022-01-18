Махачкала, , 00:21 — REGNUM Первый в регионе случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был подтвержден в Дагестане, 17 января сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 38 лет. Пробы его анализов были исследованы в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора. Специалисты ведомства изучают сведения о поездках пациента за пределы региона, а также в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января минздрав Коми объявил об обнаружении за сутки 23 носителей штамма «Омикрон», из них 19 — приходятся на столицу республики город Сыктывкар.

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