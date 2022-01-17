Махачкала, 18 января, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Первый в регионе случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был подтвержден в Дагестане, 17 января сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 38 лет. Пробы его анализов были исследованы в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора. Специалисты ведомства изучают сведения о поездках пациента за пределы региона, а также в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января минздрав Коми объявил об обнаружении за сутки 23 носителей штамма «Омикрон», из них 19 приходятся на столицу республики город Сыктывкар.