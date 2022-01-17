* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 января, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате столкновения военного автомобиля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с пассажирским автомобилем на трассе Джаузджан — Балх в Афганистане. Об этом сообщает 17 января газета «8 Собх».

ArmyAmber Дорога в Афганистане

Отмечается, что начальник полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх назвал причиной ДТП невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения водителями.

По информации издания, все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами.

В последнее время в Афганистане увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. В недавнем ДТП в провинции Парван из-за обледенения дороги пострадали несколько членов одной семьи.