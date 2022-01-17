Ереван,
17 января 2022, 23:54 — REGNUM Намерения Турции и Азербайджан использовать экстерриториальность Загнезурского коридора во вред Армении не осуществятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.
Начало Зангезурского коридора. Железнодорожная станция Ордубад в Нахичеванской автономной области
President.az
Зангезурский коридор в том формате, о котором говорит официальный Баку, смертельно опасен для Армении. Однако о таком формате не идёт даже речи, а все заявления Ильхама Алиева
являются лишь одурманиванием собственного населения. Максимум, на что могут рассчитывать в данном случае Азербайджан и Турция, это открытие дороги, которая будет контролироваться силами армянских погранвойск и пограничников ФСБ РФ. Такой вариант совершенно не интересен Баку и Анкаре, но, повторюсь, это единственное, на что они могут рассчитывать. Ни о каком экстерриториальном коридоре на трёхсторонних переговорах Москва-Ереван-Баку даже не ведётся речи.
Микаэл Бадалян
Напомним, что железную дорогу, проходящую через Зангезурский коридор, стороны намерены восстановить в течении двух-трёх лет.