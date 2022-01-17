Ереван, 17 января, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Намерения Турции и Азербайджан использовать экстерриториальность Зангезурского коридора во вред Армении не осуществятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

Зангезурский коридор в том формате, о котором говорит официальный Баку, смертельно опасен для Армении. Однако о таком формате не идёт даже речи, а все заявленияявляются лишь одурманиванием собственного населения. Максимум, на что могут рассчитывать в данном случае Азербайджан и Турция, это открытие дороги, которая будет контролироваться силами армянских погранвойск и пограничников ФСБ РФ. Такой вариант совершенно не интересен Баку и Анкаре, но, повторюсь, это единственное, на что они могут рассчитывать. Ни о каком экстерриториальном коридоре на трёхсторонних переговорах Москва — Ереван — Баку даже не ведётся речи.