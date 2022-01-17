Рим, , 23:46 — REGNUM Правоконсервативные партии Италии проверят, достаточно ли у них голосов для избрания президентом страны Сильвио Берлускони, до начала голосования 24 января, сообщил в понедельник, 17 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сильвио Берлускони (сс) European People's Party

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.