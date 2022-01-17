Братислава, , 23:45 — REGNUM Информация американского издания The New York Times о планах подготовки украинских боевиков на территории Словакии инструкторами из США не соответствует действительности, утверждает 17 января пресс-секретарь министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова в интервью словацкой газете «Правда»

Боевики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом издание «Правда» отмечает, что оппозиционные политики Словакии уже заявили, что информация о подготовке украинских нацистских боевиков может быть аргументом для разрыва военного соглашения с США.

«Никакая такая возможность, которая, как говорят, исходит из «конфиденциального источника» в американской администрации, никогда не обсуждалась со Словакией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне», — сообщила Коваль-Какашчикова.

Напомним, 14 января издание The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщило о том, что «планируемая помощь украинским боевикам включает тренировки в соседних странах восточного фланга НАТО — Польше, Румынии и Словакии».

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