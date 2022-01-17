Брешиа, Италия, , 23:42 — REGNUM Трибунал итальянской Брешии в понедельник, 17 января, вынес приговоры в отношении двух граждан за атаку на один из городских центров вакцинации.

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Инцидент произошел весной 2021 года. Двое мужчин, предположительно из «антиваксерских» соображений, бросили в шатер временного центра вакцинации «коктейли Молотова».

Один из нападавших приговорен к 2 годам 10 месяцам тюрьмы, другой, ранее выступивший в печати с извинениями, приговорен к 2 годам 8 месяцам домашнего ареста.