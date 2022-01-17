Агридженто, Италия, , 23:36 — REGNUM Трибунал итальянского Агридженто в понедельник, 17 января, отменил решение местных властей о переводе школьников на дистанционное обучение.

Парты

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18 января учащиеся вернутся за парты. Ранее аналогичное решение приняли суды еще нескольких сицилийских городов.

Власти региона объявили о «дистанционке» ради борьбы с распространением коронавируса. Однако национальные власти убеждены, что отменять очные занятия нужно только в самом крайнем случае. Судьи отметили, что региональные чиновники превысили полномочия.

По данным на 17 января, в Италии умерли 141 391 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 287 (днем ранее — на 248). Число подтвержденных носителей выросло на 83 403 (днем ранее — на 149 512). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 8 790 302 — более 14% населения страны. В настоящее время заражены 2 555 278 человек (на 6421 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионов человек (более 78,1% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).