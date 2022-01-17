Оттава, , 23:36 — REGNUM Использование лекарства производства Pfizer для лечения COVID-19 одобрено в Канаде, сообщили 17 января в минздраве страны. Речь идёт о препарате Paxlovid.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Это лекарство разрешено применять для лечения COVID-19 у людей старше 12 лет. Предназначено лекарство для лечения коронавирусной инфекции, протекающей в средней и лёгкой степени.

Выпускается Paxlovid в виде таблеток. Для их приобретения нужен рецепт.

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