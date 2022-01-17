Италия, 17 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Дочь Бенито Муссолини Элена Курти скончалась в понедельник, 17 января, в своем доме в Витербо, передают национальные СМИ.

Бенито Муссолини

Родившаяся в 1922 году Элена появилась на свет в семье одного из лидеров итальянских фашистов Бруно Курти, однако с 1940-х годов было известно, кто является ее отцом в действительности.

Курти в 1945 году работала секретарем одного из руководителей фашистского правительства и в апреле указанного года была свидетельницей неудачной попытки своего отца спастись бегством.