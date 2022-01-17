Нью-Йорк, США, 17 января 2022, 23:24 — REGNUM Пока не ясна степень трагичности последствий извержения вулкана на островах Фонои и Манго в Королевстве Тонга, сообщил 17 января журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Отметив, что руководство ООН очень встревожено случившимся, Дюжаррик сослался на сведения, полученные аэроразведкой: в этом районе «зафиксированы значительные разрушения».
Он добавил, что ни телефонная связь, ни интернет в королевстве после извержения не работают. Из-за массы выброшенного вулканом пепла сильно пострадало качество сотовой связи.
Читайте ранее в этом сюжете: Извержение вулкана в Тонге привело к разливу нефти в Перу