Рим, 17 января, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Европарламенте в понедельник, 17 января, прошло торжественное мероприятие в память скончавшегося спикера парламента Давида Сассоли.

Olaf Kosinsky Давид Сассоли

Помимо депутатов участие в заседании должна была принимать и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но выявление заражения коронавирусом в ее окружении не позволило фон дер Ляйен присутствовать в зале.

Давид Сассоли скончался 11 января на 66-м году жизни.