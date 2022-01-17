Рим, , 23:10 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 17 января, в Италии умерли 141 391 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 287 (днем ранее — на 248), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 83 403 (днем ранее — на 149 512).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 8 790 302 — более 14% населения страны. В настоящее время заражены 2 555 278 человек (на 6421 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионов человек (более 78,1% граждан страны).